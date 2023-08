Silenciou uma grande voz do rádio gaúcho

Share on Email

O alegretense encontrou sua paixão pelo rádio desde cedo. Ele se estabeleceu na cidade de Santa Maria, onde sua voz icônica ecoou pelas ondas radiofônicas, tornando-se uma presença reconhecível e querida pelos ouvintes. Sua jornada no rádio o levou a passagens pelos mais importantes veículos de comunicação do estado, contribuindo significativamente para a cena jornalística local.

Ao longo de sua carreira, Luiz Alberto Vargas trabalhou em diversas estações de rádio, incluindo Rádios Imembui, a saudosa Rádio Guarathan, Rádio Santamariense e Rádio Medianeira. Foi nesta última que manteve um comentário semanal no Programa 102.7 em Notícias, marcando seu último vínculo com o rádio gaúcho. Seu talento excepcional para comunicação se destacou não apenas em comentários, mas também em narrações esportivas, onde sua voz cativava os ouvintes e transmitia emoção em cada palavra proferida.

Recentemente, Luiz Alberto Vargas estava residindo em Caxias do Sul, mas seu coração sempre permaneceu ligado às suas raízes e ao mundo do rádio que ele tanto amava. Infelizmente, sua jornada foi interrompida de forma inesperada. Durante exames de rotina em um consultório, ele foi acometido por um infarto, deixando uma lacuna irreparável na comunidade radiofônica e entre seus entes queridos.

A partida de Luiz Alberto Vargas deixa um vazio profundo, não apenas no rádio, mas também em sua família. Ele deixa para trás a esposa, uma filha e dois netos, que compartilharam a vida com um homem apaixonado por sua profissão e dedicado àqueles que amava.

O velório de Luiz Alberto Vargas acontecerá nesta terça-feira, dia 15, na capela F do Cemitério Santa Rita de Cássia. Seu sepultamento está marcado para as 15h no Cemitério Ecumênico Municipal, em Santa Maria. A Rádio Medianeira, onde ele deixou sua marca, expressa seus mais profundos sentimentos de pesar à família enlutada.

Diversos colegas de profissão e amigos prestaram homenagens emocionantes a Luiz Alberto Vargas. Ricardo Santos compartilhou seus sinceros sentimentos, lembrando do grande profissional e pessoa que ele era, e destacando seu legado na radiodifusão gaúcha. José Bina, colega radialista, recordou os momentos compartilhados em coberturas esportivas e elogiou a qualidade da narração de “Magrão”. O jornalista Marcelo Ribeiro lamentou a perda de um colega e amigo, enfatizando a contribuição de Luiz Alberto na Rádio São Gabriel e ressaltando sua voz eternizada nas chamadas da Rádio Batovi.

Luiz Alberto Vargas descreveu, no último dia 21 de julho, sua vida como um colecionador do tempo, guardando preciosamente as memórias de amores e amigos que deixaram uma marca indelével. Sua passagem de 75 anos neste mundo deixou um legado que continuará a inspirar e tocar gerações futuras.