Samu Mental identifica a droga como principal causa dos atendimentos mensais

O coordenador Claudiomiro Oliveira explicou que o número de atendimentos da equipe é extremamente alto. Além disso, ele destacou que o uso de drogas é um fator cada vez mais presente nos atendimentos, o que adiciona complexidade aos casos enfrentados pela equipe.

É importante ressaltar a importância do trabalho desempenhado pela equipe do SAMU Mental, que enfrenta diariamente desafios complexos relacionados à saúde mental da população. Esses profissionais dedicados merecem reconhecimento e apoio contínuo para lidar com uma demanda crescente e oferecer o cuidado necessário às pessoas em situações de crise psicológica. Além disso, é fundamental que a sociedade, as autoridades e os serviços de saúde trabalhem em conjunto para oferecer suporte adequado a esses profissionais e implementar políticas mais abrangentes de saúde mental, visando prevenir e tratar os transtornos de forma mais eficaz.