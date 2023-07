Motorista desvia de cachorro e colide em poste de energia no bairro Vera Cruz

De acordo com informações da Guarda Municipal, o fato ocorreu no cruzamento da rua Colômbia com a rua Máximo Marinho, quando o motorista, ao desviar de um cachorro, perdeu o controle do veículo e colidiu com o poste.

O homem que dirigia a caminhonete, informou aos guardas municipais que transitava pela rua Colômbia no sentido Oeste/Leste, ou seja, do bairro em direção ao centro da cidade. Ao se deparar com um cachorro na via, tentou desviar do animal, resultando na perda de controle do veículo. O impacto da colisão com o poste causou danos consideráveis na parte frontal da GM S10, além de ocasionar a quebra do poste de iluminação.

Durante a ocorrência, foi realizado o teste do bafômetro no condutor, que apresentou resultado zero. Felizmente, não houve feridos no acidente, mas os danos materiais foram significativos tanto para a GM S10 quanto para o poste de iluminação pública. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência.