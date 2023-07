Promotora Luiza Trindade deixa a cidade com o título de cidadã alegretense

Na noite da última quinta-feira (06), a promotora Luiza Trindade foi agraciada com o título de Cidadã Alegretense em uma cerimônia celebrada na Câmara Municipal. Durante os últimos quatro anos, a promotora desempenhou um papel importante na comunidade local, enfrentando grandes desafios, incluindo a impressionante enchente do Rio Ibirapuitã que assolou o município pouco depois de sua chegada, relembrou.

Ao receber a honraria, proposta pelo vereador João Leivas, Luiza Trindade expressou sua gratidão à cidade e aos seus habitantes. Ela destacou a força do Rio Ibirapuitã como uma metáfora para traduzir seu profundo vínculo com Alegrete. “Nunca imaginei que seria tão difícil deixar Alegrete, fazendo valer o dito de que todos os que bebem da água do Rio Ibirapuitã, nunca mais esquecem a cidade”, afirmou emocionada.

“Aqui vi nascer 23 famílias lindas”, conta, exemplificando as ações na Promotoria da Infância e Juventude. Também ocorreu a presença de representantes do Conselho Tutelar, da Moradia Transitória e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, todos agradecendo à promotora e brindando com flores a relação da promotora com a cidade.

Diversas autoridades estiveram presentes na solenidade, entre elas o vereador Luciano Belmonte, o presidente da Câmara, Cleo Trindade, João Leivas e Itamar Rodriguez. O prefeito Márcio Amaral também prestou homenagens, expressando seu agradecimento em nome de todos os alegretenses.

O médico psiquiatra Fernando Uberti, namorado da promotora, não escondia o orgulho ao aplaudi-la durante a cerimônia. Além disso, as secretárias Iara Caferatti, Gabriela Segabinazzi, e o procurador do Município, Paulo Faraco, juntaram-se aos aplausos em reconhecimento ao trabalho realizado por Luiza Trindade.

Após a solenidade, houve momentos de confraternização entre todos os presentes, com muitas fotos registrando esse momento de justo reconhecimento na Câmara Municipal de Alegrete.

Luiza Trindade parte agora para uma nova missão profissional, levando consigo a gratidão e o carinho da comunidade alegretense. Sua passagem por Alegrete será lembrada como um período marcante de dedicação e compromisso com o bem-estar da população local, deixando um legado que certamente continuará a impactar a cidade nos anos vindouros.