UNIPAMPA está ofertando 350 vagas gratuitas para licenciatura em Geografia e Pedagogia

Em parceria com o Sistema de Universidade Aberta do Brasil (UAB) que visa expandir a oferta de cursos superiores à distância, a UNIPAMPA já está com as inscrições abertas para o processo seletivo de graduação em cursos de licenciatura em Geografia e Pedagogia por meio do Edital n°220/2023 possibilitando a graduação de pessoas de todo o país, as inscrições têm data para o término no dia 19 de julho, com ingresso a partir do segundo semestre de 2023.

Leia mais: 60% dos estudantes desistem de completar o Ensino Superior; veja as causas e consequências

Os interessados precisam inscrever-se de forma online com a documentação exigida escaneada em formato PDF pelo Gestão Unificada de Recursos Institucionais (GURI), no link a seguir tudo de forma gratuita: https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/?fbclid=IwAR1tJIM_BoCfxWKXAlZvUOJnl-zK0nQBD8_6vrmZs3phB7CxbG8Som8IYXE

O meio de classificação do total das vagas para cada curso oferecido será via Ampla Concorrência e nas dez modalidades de Cota previstos no edital.

Leia mais: Startup alegretense desenvolve tecnologias para todo o Brasil

Os cursos serão realizados pela plataforma online de ensino com algumas atividades presenciais de forma obrigatória nos polos, como o estágio curricular obrigatório para a conclusão do curso, que pode ser feito em escolas onde o estudante mora. Das 350 vagas, 200 serão para o curso de Pedagogia nos sete polos do Rio Grande do Sul: Itaqui, Quaraí, São Sepé, Camargo, Sarandi e Faxinal do Soturno. A graduação em Geografia oferta 150 vagas em cinco polos distintos: Uruguaiana, Itaqui, Hulha Negra e Santiago.

Diferente da seleção habitual, a seleção será através da nota do ensino médio do inscrito, qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio e que tenha seu histórico escolar poderá participar, com a classificação baseada no desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do ensino médio. Caso houver dúvidas o interessado deve contatar com a instituição dos cursos por meio do e-mail constado no edital.

Por Renan Marques