Vacina do HPV agora é em dose única

O Sistema Único de Saúde adotou a imunização contra o HPV em dose única a partir de abril. Seguindo recomendações da OMS e OPAS, o Ministério da Saúde mudou o esquema vacinal após estudos comprovarem evidências científicas de que apenas uma dose da vacina HPV protege igual duas ou três doses, em áreas com altas coberturas vacinais. Portanto, meninas e meninos de 9 a 14 anos podem se vacinar na rede pública gratuitamente.

Em Alegrete a coordenadora técnica da vigilância epidemiológica enfermeira Juliana Michael, salienta que a vacina está disponível em todas as salas de vacinas do município. “Este mês, também estamos vacinando nas escola, fazendo busca ativa de faltosos para esta faixa”, conclui a profissional.

Com a dose única o objetivo é que se tenha, maior adesão à vacina; ampliação da cobertura vacinal; possibilidade de incluir outros grupos prioritários, além da aceleração da eliminação do câncer de colo de útero (bastante presente no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo)

Conforme previsto no PNI, grupos específicos também serão contemplados com a dose única da vacina HPV, buscando imunizar o maior número possível de pessoas vulneráveis ao papiloma vírus humano.