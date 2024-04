Jornada Filosófica do Tradicionalismo foi uma imersão na cultura gaúcha

Share on Email

Aconteceu neste último fim de semana a 1ª Jornada Filosófica do Tradicionalismo no CTG Farroupilha, em Alegrete. O evento foi um tributo à cultura e tradição gaúcha, contando com a presença de mais de 70 pessoas, entre autoridades, tradicionalistas e membros da comunidade.

O ponto alto da jornada foi a palestra proferida por Tassya Marasciulo, reconhecida pela sua expertise nos documentos filosóficos do tradicionalismo. Com eloquência e profundo conhecimento, Tassya guiou os presentes por uma fascinante exploração das teses do MTG. Sua capacidade de transmitir conceitos complexos de forma acessível e envolvente cativou a todos, proporcionando uma experiência enriquecedora.

O público, majoritariamente composto por jovens, trouxe uma energia contagiante ao evento, demonstrando um interesse genuíno em conhecer e preservar as raízes culturais gaúchas. A presença expressiva dos jovens não apenas alegrava os presentes, mas também reforçava a convicção na continuidade do tradicionalismo, oferecendo o vislumbre de um futuro vibrante para a tradição.

A participação de autoridades e tradicionalistas renomados acrescentou ainda mais valor ao evento, criando um ambiente propício para a troca de ideias e experiências, fortalecendo os laços da comunidade tradicionalista.

Em resumo, a 1ª Jornada Filosófica do Tradicionalismo foi um sucesso em todos os aspectos, marcando os participantes com aprendizado, reflexão e celebração. Que este evento inspire futuras iniciativas voltadas para a promoção e preservação da rica cultura gaúcha.

Com informações: Milena Antunes