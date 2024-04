Casal dedicado à causa animal é inspiração para todos

Na jornada da vida, os pequenos gestos de bondade se transformam em grandes feitos. Um casal alegretense demonstra que amor e compaixão são as chaves para transformar o cenário dos animais de rua.

Katia Simone de Oliveira Caferati e Leonardo da Costa Custódio, desde 2009, vêm transformando o cenário dos animais de rua em sua comunidade. O que começou com a simples observação de cachorros famintos nas redondezas de sua casa evoluiu para uma ação social exemplar, sem alardes ou grandes anúncios, mas cheia de impacto e significado.

Ao se mudarem para sua residência em 2009, Katia e Leonardo logo perceberam a presença frequente de cachorros abandonados, muitos em estado de extrema debilidade, no bairro Vera Cruz. Não podiam simplesmente ignorar aquela situação.

Começaram então a disponibilizar pequenas porções de ração na frente de casa para os cães famintos que por ali passavam. Essa atitude simples, porém generosa, logo se transformou em um ritual diário, com pratinhos de comida e baldes de água permanentemente disponíveis para os visitantes de quatro patas.

Com o tempo, alguns dos cães mais debilitados foram acolhidos dentro de casa e receberam os cuidados necessários para sua recuperação. Entre eles estava a cadela Catarina, que escapou com vida por pouco de um atropelamento graças aos esforços de Katia e Leonardo, com a assistência do veterinário.

Outra história de superação é a da cadelinha Charlote, que precisou passar por uma cirurgia para corrigir uma lesão na pata após ser atropelada quando ainda era um filhote desamparado na rua. Hoje, graças aos cuidados dedicados do casal, ela vive feliz e saudável.

Com o tempo, o número de cães acolhidos pelo casal só aumentou. O inverno rigoroso trouxe consigo a necessidade de abrigo e calor, levando Kátia e Leonardo a acolher ainda mais animais em sua casa. Eles não apenas oferecem alimento e abrigo, mas também amor e cuidados, transformando suas vidas e a dos animais que acolhem.

Durante anos, eles incentivaram as filhas gêmeas, Larissa e Letícia, a levarem ração em suas mochilas para oferecer a cães necessitados que encontrassem pelo caminho até a escola. Essa educação baseada na empatia e na compaixão demonstra o compromisso do casal não apenas com os animais que acolhem, mas também com a promoção de valores de solidariedade e cuidado com o próximo.

Atualmente, a casa de Kátia e Leonardo abriga seis cães de estimação, assim como, mais três fixos que vivem na casinha construída especialmente para eles no lado de fora da residência, e mais uma dúzia de cães de rua que são alimentados e cuidados durante o dia. Esses animais não são apenas beneficiados com comida e abrigo, mas também com o amor e a dedicação de um casal que enxerga neles a beleza e o valor de cada vida.

A história de Katia e Leonardo demonstra que não é necessário ser rico ou poderoso para fazer a diferença. Basta um coração generoso e a vontade de ajudar.