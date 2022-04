Motorista, embriagado e sem CNH, provoca acidente e é preso em flagrante

Share on Email

O trabalhador não possui Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi convidado, pela Guarda Municipal, a realizar o teste do etilômetro e deu 0,64mg de álcool por litro expelido, desta forma, foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e conduzido, pela Brigada Militar, à UPA e à Delegacia de Polícia.

De acordo com informações dos guardas municipais, o relato de testemunhas foi de que o homem que dirigia uma Fiorino, trafegava na Avenida Doutor Lauro Dorneles sentido bairro/centro.

Em frente a uma padaria, perto do cruzamento com a rua General Vitorino, ele perdeu o controle da direção, bateu em uma lixeira que estava afixada no canteiro central e posteriormente em um Chevette, estacionado.

A lixeira foi arrancada e os dois veículos tiveram avarias. O registro está em andamento na Delegacia de Polícia de Alegrete.

A Guarda Municipal e a Brigada Militar atenderam a ocorrência.