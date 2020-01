Motorista embriagado realiza ultrapassagem proibida e causa acidente com três veículos na 290 em Alegrete

O condutor da Saveiro foi preso em flagrante, por embriaguez ao volante, pela Polícia Rodoviária Federal de Alegrete. Ele será conduzido à Delegacia de Polícia.

De acordo com informações dos envolvidos ao PRF, o motorista da Saveiro, de 45 anos, realizou uma ultrapassagem proibida na entrada da Ponte Branca, na BR 290. Ele trafegava sentido Uruguaiana/Rosário e fez a manobra para ultrapassar uma moto Honda quando não teve tempo de concluir, bateu a lateral na roda de uma caçamba que trafegava na ponte sentido contrário. O condutor da caminhonete perdeu o controle da direção, rodopiou e chocou-se na moto e em uma Amarok, com placas da Argentina, que estava atrás da caçamba.

O motociclista ficou com lesões, foi socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa. O teste do etilômetro do argentino, de 61 anos, e do condutor da caçamba da Construtora Alegretense o resultado foi zero. Já o proprietário da Savero, segundo o PRF, deu positivo(1,12 mg/l), acima de 0,34mg/l de álcool expelido pelo pulmão, o que é considerado crime. Ele foi preso em flagrante.

Na Amarok estava um casal de argentinos(61 e 57 anos) que vinham de Santa Catarina com destino a Córdova. Eles não se feriram, assim como, os ocupantes da caçamba e da Saveiro. No momento do impacto os airbags da Saveiro, que ficou semidestruída, acionaram.

A ocorrência ainda está em andamento. A autoridade policial deve determinar a fiança para o motorista da Saveiro, que foi recolhida ao depósito do Detran. Se ele efetuar o pagamento é liberado, caso contrário, é encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete. Por alguns momentos, houve pequenos congestionamentos pois o trânsito ficou em meia pista até a remoção da caminhonete.

Todos os veículos tiveram avarias. A ocorrência está sendo atendida pela Polícia Rodoviária Federal de Alegrete. O acidente foi por volta das 17h desta segunda-feira(27).

Fotos: Flaviane Antolini Favero