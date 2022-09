Motorista entra na contramão e provoca acidente

De acordo com o motorista do Prisma, ele não é da cidade e estava a caminho do cemitério. “Perdi um familiar e estava me deslocando para o enterro, tinha ido buscar meu pai que é cadeirante. Cometi essa falha” destaca.

A mulher que dirigia o Citroen descia a Presidente Roosevelt e queixava-se de dores no peito. A ambulância dos Bombeiros foi acionada.

Os dois veículos tiveram avarias e um deles foi retirado do local pelo guincho particular, por meio do seguro. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.

