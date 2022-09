Daer diz que obras da RS/566 podem estar lentas, mas não param

Share on Email

O engenheiro do DAER em Alegrete, Paulo Meister informa que a obra de pavimentação da RS/566 está em andamento. Explica que, às vezes, em ritmo mais lento, mas está sendo realizada.

Em alguns trechos, a pista esta só com a camada de base e com o efeito do tráfego e da chuva, esses pontos podem se esfarelar, mas salienta que nestas partes não é pavimentação definitiva.

Em relação aos pontilhões da rodovia, diz que não estão no contrato de obras essa parte de pavimentação.

A RS/566 que liga Alegrete a Itaqui é uma importante via de acesso a regiões produtoras de Alegrete.

As comunidades de várias localidades aguardam a pavimentação há anos. São mais de 70 km de extensão, o que vai diminuir distâncias e melhorar todo escoamento da safra.