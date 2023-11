Motorista evita atropelamento de criança que invadiu pista, mas se envolve em acidente

O acidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira(22), nas proximidades do cruzamento com a Rua Expedicionario Cannes.

De acordo com informações obtidas pelo PAT, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido pela Avenida quando uma criança atravessou a pista de maneira repentina. A motorista do Clio, agindo rapidamente para evitar um atropelamento, realizou uma frenagem. No entanto, o condutor da Ecosport não conseguiu evitar a colisão e acabou atingindo a traseira do carro.

Apesar dos danos materiais expressivos nos veículos envolvidos, não houve feridos. A rápida reação da motorista do Clio, ao perceber a presença da criança na via, contribuiu para evitar consequências mais graves.

A Guarda Municipal foi acionada e atendeu à ocorrência. No entanto, não foram divulgados detalhes adicionais sobre a criança envolvida.

Atualizando: informações adicionais dão conta de que a criança estava na faixa de segurança e que o motorista do Clio teria reduzido e ligado pisca alerta.