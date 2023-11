Árbitro alegretense é agredido em jogo de futsal em Manoel Viana

Na última terça-feira ocorreu mais uma rodada do Citadino vianense de futsal. Durante a realização do jogo da categoria livre, um atleta da equipe do Vila Nova agrediu com um tapa no rosto o árbitro alegretense, Lieber Dorneles.

O jogo estava bem disputado, porém, sem deslealdade. Na jogada que aconteceu o fato, o profissional marcou uma falta e na sequência aplicou o cartão amarelo em virtude da intensidade que o atleta colocou na jogada. Não concordando com a infração, o jogador agrediu com um tapa o alegretense que estava no comando da partida, após o ocorrido, o jogo foi finalizado com vitória destinada ao Agro Renz.

Durante a manhã dessa quarta-feira, Lieber publicou o vídeo em suas redes sociais onde recebeu uma “chuva” de carinho e soliedariedade de seguidores. Ele relata que em 25 anos atuando na área, nunca tinha passado por tal situação,”saímos pra fazer nosso melhor nos jogos, nem sempre conseguimos, mas atitude do jogador, foi totalmente descabida”, disse o profissional.

A comissão organizadora do Citadino irá avaliar o caso e punir de maneira exemplar o jogador que agrediu o alegretense. A direção da arbitragem de Alegrete irá recorrer a medidas cabíveis, a fim de preservar a integridade moral e ética de seu servidor.