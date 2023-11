Motorista inconsequente provoca grave acidente e foge do local

Share on Email

O motociclista, pilotando uma moto Fan 125, foi atingido por um veículo que saiu do acostamento e realizou uma conversão, resultando em uma colisão frontal.

O cunhado da vítima, identificado como Luis Fernando Pozzebon, registrou um Boletim de Ocorrência (BO) relatando os detalhes do incidente. Segundo seu relato, ambos estavam na mesma direção quando o condutor do veículo envolvido no acidente efetuou a manobra que resultou na colisão. O impacto foi tão grande que o motociclista foi arremessado para o meio da pista, ficando desacordado.

O veículo causador do acidente, após a colisão, não prestou socorro ao trabalhador lesionado. Luis Fernando Pozzebon expressou a indignação da família e a urgência em identificar o responsável pela colisão. A moto do trabalhador foi severamente danificada, deixando-o com sérias lesões e impossibilitado de retornar ao trabalho.

As imagens do incidente, conforme descritas por Pozzebon, mostram que duas pessoas desceram do veículo após a colisão, observaram o motociclista caído e desacordado, mas decidiram prosseguir sem prestar qualquer assistência.

A família da vítima mobilizou-se em busca de justiça e procura pelo condutor do veículo responsável pelo acidente que causou danos físicos significativos ao trabalhador. A polícia está investigando o caso, e espera-se que o culpado seja identificado e responsabilizado pelos danos causados. O trabalhador, por sua vez, enfrenta um longo período de recuperação e incertezas quanto ao seu retorno às atividades laborais.