Panchito deixa uma rica contribuição à tradição gaúcha

“Ele deixará um legado cuja real dimensão e importância talvez nem mesmo ele tenha percebido”, comentou Caroline Figueiredo, patroa do CTG Farroupilha, que conviveu de perto com ele.

Um peão respeitável, um habilidoso ginete, um veterano das jornadas do CTG com a maior longevidade de Alegrete e sua rica história. “Um autêntico gaúcho que nos enchia de orgulho por simplesmente estar ao nosso lado”, lamentaram os amigos consternados.

Bisavô, avô, pai, marido, e um amigo cuja ausência será profundamente sentida, Panchito agora parte para a melhor das estâncias, ao lado do Patrão maior, conforme expressou Caroline. “Seguiremos aqui enfrentando as adversidades, compartilhando risadas, compartilhando o mate com as amizades e honrando os homens de verdade que deixaram suas marcas em nossos galpões.” Hoje, a Família Farroupilha se despede de um grande homem, conforme afirma a patronagem do CTG.

Panchito deixa esposa, filhas, netos e bisnetos.