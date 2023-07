Continuam mutirões para retirada de emaranhado de fios dos postes da cidade

O emaranhado de fios de telefones e Internet, em barriga, nível baixo ou arrebentados, que provocam acidentes com caminhões que acabam enroscando e derrubando vários fios começou a mudar com os mutirões de retiradas desse material há mais de dois meses.

O projeto para que houvesse esses mutirões e os fios que não estão mais em uso fossem retirados das ruas, foi uma iniciativa do vereador João Leivas (MDB), que recebia muitas reclamações em relação a este assunto. Com a mudança de redes de telefonia e outros serviços para fibras ópticas, houve significativas mudanças nas redes e isso fez com que muitos desses fios passassem a ficar obsoletos. E com o desuso e ação do tempo provocasse quedas e outros transtornos.