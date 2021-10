Motorista passa mal na BR 290 e acaba preso pela PRF

Após sentir-se mal, homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo pela Polícia Rodoviária Federal, na BR 290, em Alegrete.

Conforme informações, o motorista de um Cobalt, teria solicitado auxílio a uma ambulância pois estaria sentindo-se mal. Ele foi levado até o posto da PRF, na BR 290, em Alegrete.

Diante da atitude suspeita do condutor que apresentava estar muito apreensivo, os policiais rodoviários realizaram buscas no veículo e encontraram alguns envólucros semelhantes aos que são utilizados para acondicionar droga. Entretanto, nenhum entorpecente foi localizado. Diante da identificação do acusado, o homem confessou aos policiais que havia uma arma no veículo. O revólver calibre 32 foi encontrado e apreendido.

O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia onde foi determinado pela Delegada de Plantão, prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O crime foi afiançável em dois salários mínimos.

O veículo estava com a documentação em dia e foi entregue a esposa do acusado.