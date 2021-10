Devoção e fé no dia da Padroeira do Brasil

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – celebrou o dia da Padroeira do Brasil.

O cenáculo com Maria, que não foi realizado ano passado, devido à pandemia, começou às 15h. Com os cuidados devido à Covid-19, reuniu um número determinado de fiéis. Entre cantos, orações e muita demonstração de fé, eles pediram benção. A celebração foi comandado pelo coordenador da renovação carismática católica – Sérgio Fernandes – de Uruguaiana.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – celebrou o dia da Padroeira do Brasil.

Na sequência, alguns fiéis conduziram a imagem de Nossa Senhora por dento do Igreja Matriz, sob a forte devoção de todos à Padroeira do Brasil.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – celebrou o dia da Padroeira do Brasil.

Às 18h foi celebrada uma Missa Solene em honra à Nossa senhora, teve como padre presidente – José Edivaldo – Capelão Militar de Uruguaiana, na companhia dos padres Venildo Dos Santos, Silvio Quevedo e Pedro Navarro. A missa se transformou em homenagem e gratidão às bençãos e proteção da Santa.

O Cenáculo com Maria, antes da pandemia sempre era realizado no Ginásio do Colégio Divino Coração.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – celebrou o dia da Padroeira do Brasil.

Igreja Matriz Nossa Senhora a Conceição – celebrou o dia da Padroeira do Brasil.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – celebrou o dia da Padroeira do Brasil.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – celebrou o dia da Padroeira do Brasil.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – celebrou o dia da Padroeira do Brasil.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – celebrou o dia da Padroeira do Brasil.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – celebrou o dia da Padroeira do Brasil.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – celebrou o dia da Padroeira do Brasil.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – celebrou o dia da Padroeira do Brasil.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – celebrou o dia da Padroeira do Brasil.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição – celebrou o dia da Padroeira do Brasil.

Entenda:

O Dia de Nossa Senhora Aparecida é comemorado sempre em 12 de outubro, data que é considerado feriado nacional. A data é celebrada pelo cristianismo como exemplo de fé e agradecimento dos fiéis por Maria, mãe de Jesus, ter cumprido a missão dela em terra. A Santa foi nomeada pela Igreja Católica como Padroeira do Brasil em 1930, mas feriado só foi oficializado por lei com a visita do Papa João Paulo II em 1980.

Vale lembrar que o Dia das Crianças é mais antigo que o Dia de Nossa Senhora Aparecida. A data foi originalmente chamada de “dia de festa da criança” e oficializada em 1924 pelo presidente Arthur Bernardes. No entanto, não é um feriado.