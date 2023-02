Motorista provoca acidente e foge duas vezes; ele ameaçou a vítima

Share on Email

No local, foi feito contato com um homem de 38 anos, que relatou aos PMs que conduzia um Hyudai/HR pela Avenida no sentido bairro/centro, quando iria efetuar uma conversão à esquerda.

Neste momento, foi surpreendido por um GM/Corsa que tentou ultrapassar pela esquerda, em cima da ciclofaixa, chocando-se na lateral do seu veículo.

Em ato contínuo, o motorista do Corsa fugiu, então, o seguiu e interceptou o veículo na Avenida Gentil Carlesso, onde desceram dois indivíduos que ao tentar diálogo os mesmos começaram a dar socos no seu veículo danificando os espelhos.

Na sequência, novamente, fugiram do local antes da chegada da guarnição. Diante dos fatos foi confeccionado o registro do fato.