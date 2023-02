Frota de Alegrete supera 41 mil veículos em circulação

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Em uma década e meia, entraram em circulação na cidade mais de 20 mil veículos. E esse aumento de 20.925 mil veículos em circulação tem prós e contras. Para a economia, colabora com o crescimento das concessionárias de veículos novos e revendas de usados, na venda de combustíveis, peças, pneus e serviços de manutenção veicular em geral, gerando novos empregos. Também cresce a arrecadação de impostos, pois parte desse valor retorna à cidade, como exemplo o IPVA.

Para eles o amor supera tudo, até sutis diferenças

Os efeitos negativos são sentidos no trânsito, com congestionamentos mais frequentes, mais acidentes e maior poluição do ar e sonora.

O amor e o casamento – o final feliz de Roberta e Emanoel

Nos últimos três anos, foram 2.311 veículos a mais nas ruas da cidade. Em 2020, a frota foi de 39.609 veículos. No ano seguinte pulou para 40.900 e posteriormente de 2021 para 2022, houve um aumento de mais 1.020 automóveis no município.

Só carros são 23.213 circulando, entre 8.167 motocicletas, veículos registrados no sistema do Detran. A frota entre ônibus e micro chegou a 359 em dezembro do ano passado.

Réu que acertou tiro, por erro de pontaria, em namorada de desafeto, foi condenado a mais de 16 anos de prisão

À nível estadual a frota gaúcha em 2007 era de 3.855.215 veículos. Passado 15 anos, o estado possui uma frota estimada em 7.461.889. Outro dado interessante, é que a frota de carros fabricados em 2004, possui 105.047 carros em circulação. Dos anos 2000, são 98.621 modelos de carros circulando pelo RS.

De fabricação mais recente, veículos do ano de 2017, são 103.167 circulando, enquanto os novos de 2022, somam 49.820 em circulação.