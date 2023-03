Motorista, sem CNH e embrigado, colide em carro lanche e provoca queimadura em funcionária

Na madrugada deste dia 5, uma guarnição da Brigada Militar, foi acionada na rua Waldemar Masson, onde foi constatado que um homem de 46 anos, conduzia um Fiat/Uno pela referida rua, quando veio a colidir na traseira de um carro lanche estacionado.

Com o impacto, uma funcionária, de 25 anos, que estava trabalhando no local, sofreu uma queimadura no braço esquerdo, sendo encaminhada para atendimento médico.

Foi constatado que o condutor do veículo não é habilitado e apresentava sinais de embriaguez sendo convidado a realizar o teste do etilômetro, que deu resultado de 0,24mg/l de álcool expelido pelos pulmões.

O indivíduo foi levado até a DPPA onde foi realizado o registro. Com o resultado do teste do bafômetro entre 0,05 mg/L a 0,33 mg/L, o motorista é intimado administrativamente com infração gravíssima, passível de multa e soma 7 pontos em seu prontuário.

Caso a quantidade de álcool seja superior ao permitido pela legislação, existem situações que podem configurar crime de trânsito.

Para tanto, conforme determina a tabela do Contran, a medição do teste do bafômetro deve ser igual ou superior a 0,34 mg/L. Nesta situação, o condutor sofre pena de detenção de seis meses a três anos, além de multa e suspensão da carteira de habilitação.

Para que você tenha em mente o limite estabelecido pelo teste do bafômetro, fique atento a esses indicadores:

Até 0,04 mg/L = condutor liberado;

Entre 0,05 mg/L a 0,33 mg/L = infração gravíssima;

Igual ou superior a 0,34 mg/L = crime de trânsito.