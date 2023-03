Carisaúde: um aliado na prevenção da saúde e do bem estar

A prevenção é a melhor aliada na luta por uma vida de qualidade, por este motivo, é importante manter consultas clínicas e exames médicos em dia. Tendo em vista o cenário de crise financeira, o Carisaúde, o cartão de descontos da Santa Casa de Alegrete, tem se tornado uma boa opção para as pessoas que desejam maior qualidade na área da saúde, sem a necessidade de recorrer ao SUS ou consultas particulares, que muitas vezes possuem valores altos.

A Santa Casa de Alegrete criou há cerca de 10 anos, esse projeto pioneiro na cidade, que proporciona a comunidade ter acesso a serviços de saúde. São inúmeros profissionais, de diversas áreas, disponíveis para atender Alegrete e outros municípios da região. O Carisaúde permite ao consumidor aderir e pagar um valor muito menor nos serviços oferecidos no hospital, como também, em farmácias, veterinárias, cursos, lojas, entre outros.

De dois anos pra cá, a adesão já ultrapassou o número de 13 mil clientes ativos. “Este crescimento foi possível através da relação de confiança com o consumidor, bem como com todos os serviços e benefícios que o Carisaúde dispõe”, explica Roberto Segabinazzi, presidente da Santa Casa.

O Carisaúde oferece três tipos de categorias: Econômica, Familiar e Rural/Empresarial. O acesso vai desde pessoas que queiram incluir familiares e amigos, bem como de produtores rurais e empresários que queiram ampliar e oferecer aos seus colaboradores serviços que beneficiam sua saúde e não pese no orçamento, tornando-se assim, uma opção para cuidar da saúde individual e coletiva.

Os serviços são numerosos e concedem descontos de até 50% em consultas no plantão 24 horas de urgência/emergência, exames de diagnóstico por imagens (raio-x, ultrassonografia, colonoscopia, endoscopia, mamografia, eletrocardiograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética e mamografia), ainda, exames de laboratório, internação, atendimento pediátrico, oncologia, rede de parceiros externos, consultório odontológico e médicos próprios, com mais de 25 profissionais, de 16 especialidades, que assim como a Santa Casa, buscam proporcionar acolhimento, cuidado e resolutividade no diagnóstico e tratamento em saúde.

Segabinazzi lembra que nenhuma das categorias tem carência, ou seja, o cliente se cadastra e já sai na hora podendo usufruir de todos os benefícios que o Carisaúde oferece. “As mensalidades são fixas, o que permite fazer o planejamento de despesas com a saúde, de forma segura e fácil”, explica.

O intuito da Santa Casa é de manter laços com a comunidade e, através do Carisaúde, minimizar custos e proporcionar uma forma de beneficiar os clientes com Assistência Médica e Hospitalar. A ideia da diretoria é de que ainda nesse ano, o Carisaúde passe a funcionar no prédio que está em construção, ao lado do Centro de Diagnósticos por Imagem, local em que o atendimento será ainda mais qualificado e confortável para pacientes e suas famílias.

Para mais informações sobre o Carisaúde, entre em contato com a equipe de atendimento, através dos telefones (55)3426-2888 (55)9962-64720.