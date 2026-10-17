Motorista sem CNH é preso por embriaguez ao volante

Condutor foi abordado durante fiscalização de trânsito na madrugada deste sábado (17), na Rua General Vitorino, e encaminhado à Delegacia de Polícia após avaliação médica.

A Guarda Municipal de Alegrete flagrou um motorista por embriaguez ao volante na madrugada deste sábado (17), por volta das 4h20, durante uma fiscalização de trânsito na Rua General Vitorino, em Alegrete, no Rio Grande do Sul.

De acordo com as informações divulgadas pela corporação, o veículo foi abordado e os agentes constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Leia mais: Outubro Rosa: mutirão de ecografias mamárias leva atendimento especializado ao PAM de Alegrete

Submetido ao teste do etilômetro, o motorista apresentou resultado de 0,55 miligrama de álcool por litro de ar expelido (mg/L). Diante do resultado, ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

Após passar por avaliação médica, o condutor foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

A Guarda Municipal de Alegrete reforça que as ações de fiscalização têm caráter preventivo e buscam preservar vidas, além de combater a condução de veículos sob efeito de álcool.

Dirigir após consumir bebida alcoólica coloca em risco a segurança do motorista, dos passageiros e dos demais usuários das vias públicas.