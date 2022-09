Motorista, sem CNH, recusa teste do etilômetro ao se envolver em acidente no Centro

Um homem, de 24 anos, dirigia um Fox na rua Barão do Cerro Largo, Centro, em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, o acidente ocorreu por volta das 06h de domingo(25), no cruzamento das ruas Barão do Cerro Largo com Rua Dos Andradas, no semáforo.

Ambos motoristas, alegaram, aos policiais militares, que o sinal estava verde. De acordo com a ocorrência, o condutor, de 74 anos, do Prisma(táxi), descia a Rua dos Andradas e o motorista do Fox trafegava na Barão do Cerro Largo.

Uso indevido de soníferos, com princípio ativo “Zolpidem”, deve ligar o alerta na saúde mental em Alegrete

No cruzamento das vias, no semáforo, ocorreu o abalroamento. Sendo que, o Prisma colidiu na lateral do Fox. Os dois veículos estavam regulares, entretanto, o condutor do Fox não tem Carteira Nacional de Habilitação e negou-se a realizar o teste do etilômetro.

O veículo foi liberado para o pai do motorista e também proprietário do carro, sendo notificado por permitir que uma pessoa não habilitada conduzisse o automóvel de sua propriedade. Também foram realizadas as autuações pela recusa ao etilômetro e por dirigir sem ter CNH.

Não houve feridos e a Brigada Militar atendeu a ocorrência.