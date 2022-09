Presos suspeitos de assassinar jovem em festa de calouros em Santa Maria

Share on Email

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (26), dois jovens, de 20 e 22 anos, suspeitos de assassinar e roubar Leonardo da Silva Pereira Almeida durante uma festa de calouros em Santa Maria, na Região Central do estado. O jovem de 22 anos foi morto a facadas e tiros no dia 15 deste mês.

O jovem de 20 anos foi preso na Vila Lídia, no bairro Noal. O outro, de 22 anos, estava na Vila Brenner, no bairro Divina Providência. Os dois foram levados pela polícia para a delegacia e, então, para uma casa prisional.

Câmeras de segurança registraram o crime. Por meio delas, é possível ver Leonardo junto de outra pessoa, que foi identificada como sendo o seu irmão. Os dois saíam da festa de calouros de universidades, que ocorria na Praça Saturnino de Brito, no Centro.

Os suspeitos se aproximam, e Leonardo é atingido com um golpe de faca nas costas. Em seguida, é baleado pelo menos duas vezes. Os criminosos fogem com os celulares de Leonardo e do irmão dele, mas um deles volta e esfaqueia o jovem mais três vezes.

As câmeras mostram que outras pessoas, além da dupla presa, têm envolvimento no crime, razão pela qual a Polícia Civil continua investigando o caso, que é tratado como latrocínio – matar para roubar.