Motoristas de aplicativos assistem palestras educativas no Centro Administrativo

Um evento educativo foi promovido pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania. No salão azul do Centro Administrativo, motoristas de aplicativo se reuniram para participar da palestra intitulada “Sou Motorista de Aplicativo e Obedeço as Leis de Trânsito”, realizada em comemoração à Semana Nacional de Trânsito.

O objetivo do evento era claro: aproximar e instruir os motoristas de aplicativo do município sobre as leis de trânsito, visando a segurança de todos os envolvidos. A palestra foi enriquecida por especialistas das entidades locais, incluindo representantes do CFC – Alegrete, CEREST, Guarda Municipal e Secretaria de Segurança. As apresentações ofereceram informações práticas e essenciais, delineando as normas e regulamentos de tráfego que devem ser estritamente seguidos pelos motoristas de aplicativo.

Além das palestras instrutivas, o evento incluiu atividades práticas voltadas para a melhoria da postura dos participantes. Exercícios específicos foram conduzidos, buscando não apenas promover a consciência sobre as regras de trânsito, mas também garantir que os motoristas estejam física e mentalmente preparados para enfrentar os desafios diários nas ruas da cidade.

A iniciativa recebeu uma resposta positiva dos participantes, que se mostraram interessados em absorver conhecimento e aprimorar suas práticas enquanto condutores. A Prefeitura de Alegrete reafirma seu compromisso com a segurança viária e continuará a desenvolver atividades educativas e informativas, promovendo um trânsito mais seguro e responsável para todos os cidadãos.