Motoristas desviam de cavalos em plena Praça Getúlio Vargas

São cenas que realmente chamam atenção. Um pouco antes da oito da manhã deste dia 24 lá estavam eles bem no centro da cidade.

Três cavalos passeando na calçada e depois na pista, em meio a carros e motos na Praça Getúlio Vargas e ruas do centro.

Os animais desceram pela Rua General Neto e sua presença na pista fez com que os motoristas tivessem que andar bem devagar e desviar.

Cavalos soltos no Centro de Alegrete

Em contato com a Guarda Municipal fomos informados de que já haviam se deslocados para ver esta situação.

Cavalos soltos, quando recolhidos pela Guarda vão para área do Município e o dono para retirar de acordo com informações do setor da Guarda tem que pagar uma multa de 332, 43. Em caso de reincidência, o valor vai 664,86 mais o transporte e a diária no potreiro junto ao Canil Municipal.