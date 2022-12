Movimento de passageiros na Estação Rodoviária foi menor neste Natal

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A movimentação de passageiros durante o final de semana foi intensa na Estação Rodoviária de Alegrete, mas em comparação aos anos anteriores houve uma queda pela busca de passagens.

De acordo com o gerente da rodoviária, Vidal dos Santos, foram registrados entre sexta, sábado e domingo cerca de 900 passageiros. A expectativa é que esse número aumente no ano novo.

“Devido a pandemia, alguns usaram outros transportes, como caronas. A economia também influenciou na baixa procura” – comenta o gerente.

O lugar mais procurado foi a capital, as viagens no interior não foram muito movimentadas. Vidal acredita que o feriado ter caído no domingo, acabou afetando na demanda de passageiros, mas considera razoável.

Ainda não foi registrado procura por passagens para o ano novo, mas a expectativa é que a partir de quarta-feira comece a movimentação.

Vitória Gonçalves