Movimento de Produtoras Rurais quer contêineres nos corredores e polos educacionais para o correto descarte de lixo

Em sessão ordinária da Câmara Municipal, a presidente do movimento, Carmem Lúcia Trindade, apresentou as ações que estão sendo tomadas nesse sentido e pediram o apoio do Poder Público.

Uma das principais reclamações do movimento é a disponibilização de contêineres nos acessos e corredores principais, bem como nos pólos da região, para que os produtores possam fazer o descarte adequado de seus resíduos. Essa medida é fundamental para evitar danos ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores rurais e da população em geral.

A iniciativa de ocupar o espaço regimental da sessão foi do vereador Vagner Fan, que se comprometeu a levar adiante a proposta do movimento junto aos demais vereadores e ao Executivo municipal. Ele enfatizou a importância da monitoramento das produtoras rurais e afirmou que a Câmara está aberta para discutir e buscar soluções para os problemas que alcançaram o setor agropecuário do município.

O movimento das produtoras rurais de Alegrete é um exemplo de como a sociedade civil pode se organizar e buscar soluções para os problemas que conseguiram sua comunidade. A conscientização e o engajamento dos produtores agrícolas são fundamentais para preservar o meio ambiente e garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores e da população em geral. A iniciativa de buscar o diálogo com o poder público é um passo importante nessa direção e pode contribuir para melhorar as condições de vida no campo.