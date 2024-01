Movimento intenso no Posto de Identificação do IGP em Alegrete

Diariamente, mais de 100 pessoas comparecem ao local, entretanto, são disponibilizadas apenas 35 fichas por dia.

A equipe do PAT entrevistou algumas pessoas que estavam lá desde as 6h da manhã. Pedro, morador do bairro Piola, foi um dos primeiros da fila e ressaltou que estava renovando a carteira por necessidade. “A minha identificação é de 2002, está muito velha, preciso renovar, pois em alguns lugares não aceitam a documentação por ser antiga”, afirmou o alegretense.

Outra moradora do bairro Vera Cruz destacou que a urgência em obter a nova carteira de identidade se deu após assistir a uma notícia na televisão. A reportagem informava que as pessoas teriam 5 meses para realizar a renovação do documento. “Vi na Globo uma notícia sobre isso, então vim garantir minha nova identificação. Estou desempregada e preciso estar atualizada”, explicou ela.

O novo documento estabelece, pela primeira vez, um padrão de emissão e modelo em todo o Brasil, com o objetivo de evitar fraudes. Além disso, haverá novos elementos de segurança, como QR Code e zona de leitura automatizada.

O número do CPF passa a ser o número do registro nacional do brasileiro, o que significa que o cidadão continuará com o mesmo número de identificação em qualquer estado da Federação. No Rio Grande do Sul, o novo modelo estará disponível apenas para a 1ª via. A 2ª via está sendo emitida sempre que os dados do cidadão na Receita Federal estão atualizados.