Colisão na General Arruda reforça pedido de remoção de poste

O fato envolveu uma idosa de 63 anos que seguia em direção à Rodoviária e, após passar pelo cruzamento com a rua General Sampaio, colidiu com um poste de identificação de local hospital e outros obstáculos.

A condutora do Citroen Xsara, alegou que sua visão foi prejudicada pelo sol, o que a impediu de visualizar o poste. Em decorrência do impacto, a idosa queixou-se de dores no peito, sendo necessária a intervenção da Brigada Militar no atendimento à ocorrência.

O carro envolvido apresentou avarias devido à colisão. Algumas testemunhas já haviam destacado anteriormente que houve solicitações para a remoção do poste do local, em virtude de acidentes semelhantes que ocorreram anteriormente.