Movimento RS contra a Fome ganha recursos para compra de cestas básicas

A iniciativa que ocorreu em dezembro, dentro do conjunto de ações do Movimento Rio Grande contra a Fome, e foi reforçada por outros R$ 20 milhões doados pelo Poder Judiciário, totalizando R$ 40 milhões que foram repassados dos orçamentos dos dois poderes para o Fundo Estadual de Assistência Social, administrado pela Secretaria Estadual de Igualdade, Cidadania e Assistência Social.

O valor permitirá a compra de 140 mil cestas básicas, que poderão beneficiar 640 mil gaúchos, entre este montante famílias em vulnerabilidade de Alegrete. Quase a metade da população do RS que se encontra na condição de insegurança alimentar poderá ser assistida com essas doações.

Lançado em 15 de junho, o Movimento Rio Grande contra a Fome é coordenado pelo Parlamento gaúcho, com a participação do Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública. Ao longo dos últimos meses, inúmeras entidades e organizações da sociedade civil aderiram ao projeto, que busca incentivar a doação de alimentos, que são encaminhados para a Central de Doações do RS, coordenada pela Defesa Civil.

Em 30 de novembro, foi lançada a segunda etapa da ação com o mote do “Natal Solidário”. E, em 12 de dezembro, os poderes e órgãos autônomos assinaram um acordo de cooperação para prorrogar a força-tarefa por mais 12 meses. Até 20 de dezembro, mais de 250 toneladas já haviam sido arrecadadas.

Além de pontos fixos, como o existente no Palácio Farroupilha, e móveis em eventos, como os instalados na Expointer, para a arrecadação de alimentos, foram realizadas mais de 30 ações de captação de donativos. Para a segunda etapa da ação, estão previstas mais 20 ações de arrecadação de alimentos pelas instituições e entidades que integram o Movimento.

As doações também ocorreram nas apresentações do projeto Sarau do Solar, que instituiu o ingresso solidário com a doação de de alimentos para o público assistir os shows musicais, e no lançamento da Mostra Gaúcha de Artes Cênicas Quero-Quero.

Ainda foi realizada parceria com a Opinião Produtora, empresa responsável pela administração do auditório Araújo Viana, para que alimentos arrecadados no formato ingresso solidário de alguns shows, como os da banda Skank, de Zeca Pagodinho e de Caetano Veloso, fossem repassados ao Movimento Rio Grande contra a Fome.

Fotos: Joaquim Moura e Celso Bender