Movimento “Valorização Já” cresce entre servidores do IRGA

Os Servidores do IRGA não agüentam mais. Estão cansados de promessas. É o que afirma Michel Kelbert, presidente do SindsIrga, entidade que representa os servidores do IRGA.

A categoria está prestes a completar 10 anos sem reajuste e após a forte mobilização ocorrida no último dia 27 de agosto, durante a reunião do Conselho Deliberativo na Sede do IRGA em Porto Alegre, voltou a reivindicar melhorias para categoria.

Protesto na reunião do Conselho

Uma nova reunião da Diretoria do SindsIrga com a Comissão de Articulação dos representantes regionais e setorizados, decidiu em não lançar as informações técnicas sobre a safra na plataforma. Realizar paradas técnicas de trabalho, até como forma de aliviar a sobrecarga.

Também ficou definida uma atividade na divisão de pesquisa, em Cachoeirinha, durante a Expointer e solicitar um parecer da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), sobre a possibilidade de pagamento do prêmio produtividade para ativos e inativos.

O SidsIrga irá convocar uma Assembleia Geral, nos próximos 15 dias, para definição dos novos rumos e ações do Movimento Valorização Já.

Entre as principais reivindicações dos servidores estão a valorização salarial (reposição) para todos os quadros ativos e inativos, realização das Promoções de forma anual, abertura de concurso público com novos salários base e inclusão do SindsIrga no Grupo de Trabalho da Reestruturação.