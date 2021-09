A ação trata-se do plantio de árvores nativas nas escolas do município, e está em sintonia com o Lema do Ano Rotário “Servir para Transformar Vidas”.



O Rotaract, junto com Rotary Club e o Interact são instituições de serviço comunitário global ligadas Rotary International. O Rotaract é a Instituição que reúne jovens de 18 a 30 anos e que possui entre os objetivos desenvolver futuros líderes engajados nas causas sociais através do trabalho voluntário. Conforme o presidente do Rotaract Alegrete, Elone Izata Sampaio, cerca de 9 mil jovens fazem parte da instituição em todo o Brasil.

ROTARACT e SARGS somam parcerias pelo projeto Preservando o Futuro em Alegrete



Para Luiza Diniz, Imagem Pública do Rotaract Alegrete, o projeto Preservando o Futuro busca fomentar a harmonia entre as comunidades e o meio ambiente, a conservação e proteção dos recursos naturais e a sustentabilidade ecológica dos ecossistemas.



A Escola Estadual José Bonifácio (Polivalente) foi a primeira a ser beneficiada com a iniciativa. Na oportunidade os alunos das séries iniciais realizaram o plantio de mudas de árvores frutíferas nativas das espécies pitangueira, cerejeira, araçá, guabiju e jabuticaba.

O conjunto de árvores plantadas pelos alunos recebeu o nome do servidor há mais tempo em exercício na escola, chamando-se Bosque Julinho Fontoura Cordeiro, que estava presente na solenidade e se emocionou com a homenagem.



A iniciativa contou com apoio da Prefeitura de Alegrete através das Secretarias de Agricultura e de Meio Ambiente, da União das Associações de Bairros de Alegrete (UABA) e da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (SARGS) com a participação de seu presidente, o engenheiro agrônomo Leonardo Cera, e do estudante de Agronomia da Unipampa Itaqui e também integrante do Rotaract Eduardo do Amaral, que orientaram os estudantes no plantio das árvores com informações sobre adubação, espaçamento, irrigação, tutoramento, controle de formigas e cuidados posteriores no manejo das árvores.



Cada grupo de alunos ficou responsável por cuidar da árvore por eles plantada. Também participaram da ação os demais integrantes do Rotaract Alegrete Ketrin Vargas, Eduarda Estivalet, Patrick Nascimento, Felipe Chagas, Nathan Barbosa e Daniela Cordeiro, que ficaram responsáveis de retornar em breve na escola para acompanhar o desenvolvimento das mudas.

Um grupo de funcionários da escola se somou à iniciativa colaborando nos cuidados de prevenção ao Covid-19 e evitando aglomerações entre os alunos. A escola sob gestão da diretora Leticia Mafaldo Bittencourt é referência na região pelo projeto Escola Aberta, que incentiva a comunidade escolar a participar de atividades extracurriculares, o que auxilia na formação dos alunos e professores.