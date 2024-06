MP de Alegrete lança processo seletivo para Residência Jurídica

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP/RS), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alegrete, torna público o edital nº 04/2024, referente ao processo seletivo para Residência Jurídica. As inscrições estarão abertas no período de 11 de junho a 04 de julho de 2024.

Os interessados devem cumprir os seguintes requisitos: estar devidamente inscritos no CPF, ser graduados em Direito com pelo menos 1 ano de prática jurídica comprovada em matéria criminal, ter concluído a graduação há no máximo 5 anos, ou estar regularmente matriculado em curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC, não ser servidor público, e atender aos demais critérios estabelecidos no edital.

O processo seletivo incluirá prova dissertativa e entrevista pessoal/análise de currículos, conforme detalhado no cronograma de atividades. As provas serão aplicadas no dia 08 de julho de 2024.

A Residência Jurídica destina-se ao preenchimento de 1 vaga junto à 1ª PJ Criminal de Alegrete/RS, com carga horária de 30 horas semanais no turno da tarde. O valor da bolsa-auxílio será de R$ 9,62 por hora, acrescido de auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente na Secretaria das Promotorias de Justiça de Alegrete ou por meio eletrônico, conforme orientações detalhadas no edital.

A classificação dos candidatos será realizada por ordem decrescente de pontos obtidos, com divulgação do resultado final prevista para o dia 12 de julho de 2024. A convocação dos candidatos aprovados será feita por e-mail, respeitando a ordem de classificação e o turno indicado pelo candidato.

Os candidatos aprovados deverão apresentar os documentos necessários para a contratação, conforme estabelecido no edital. A validade do processo seletivo será de 6 meses, contados a partir da data de divulgação do resultado final.

Para mais informações, os interessados devem consultar o edital completo disponível no site do MP/RS. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alegrete.

Promotora de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alegrete, responsável pelo Processo Seletivo ,Rochelle Jelinek.