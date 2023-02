Mudança da DP Regional para o novo prédio, na Praça Getúlio Vargas, depende apenas da internet

O prédio do Estado onde será o atendimento da Delegacia Regional de Polícia em Alegrete, na Praça Getúlio Vargas, já recebeu praticamente as reformas necessárias para que o serviço seja instalado naquele local.

A mobilização do GASEP, grupo de apoio à segurança pública de Alegrete, fez com que o prédio que estava fechado há três anos pudesse passar à Secretaria de Segurança e com apoio da comunidade receber pintura e outras adaptações.

Ronaldo Gonçalves Costa, do GASEP, grupo de apoio à segurança pública de Alegrete informa que a parte estrutural do prédio onde funcionou o ICMs já está quase pronta. O que ainda falta para que a DP Regional, que atende em prédio locado na Rua Nossa Senhora do Carmo, possa mudar para as novas instalações é a parte de internet. Serviço esse feito pela Prossergs.

O serviço da Prossergs pode demorar em torno de dois meses, diz Ronaldo, porque tem a parte burocrática que o serviço público deve atender, mas estamos confiantes que vai dar tudo certo, afirma.