Acadêmicos do Pôr do Sol invadem a Barão do Cerro Largo

Ensaios do Carnaval 2023

Na última terça-feira, dia sete de fevereiro, a escola Acadêmicos do Pôr do Sol realizou mais um ensaio animado na programação do Carnaval 2023. Antes da bateria começar a tocar, a comunidade já estava pronta para prestigiar o samba-enredo. As crianças brincaram no pula-pula e dançaram conforme a melodia.

A corte oficial estava presente, demonstrando muito samba e amor pelo carnaval. A musa de bateria Giulliana Rodrigues Tesche afirmou que desfila na escola desde os sete anos, assim como toda sua família, pais e avó.

A destaque Giane Quadros conta que seus pais nunca a deixaram frequentar o carnaval, mesmo assim, a única escola que seu pai lhe trazia raramente era a Por do Sol. Depois de adulta recebeu convites de várias escolas para desfilar, mas escolheu a Por do Sol porque sente que faz parte dessa comunidade.

Marcos Vinícius Rodrigues dos Santos, primeiro rei momo negro de Alegrete, afirmou que está muito feliz por ter sido eleito e quer retribuir a sociedade mostrando sua alegria, amor e tudo o que tem de bom para o Carnaval.

O rei momo mirim, Gabriel Arthur dos Santos Rodrigues Dornelles, de 10 anos, fala que é uma alegria poder alegrar o povo sendo rei momo. A grande incentivadora de Gabriel é sua avó, que sempre apostou no talento do neto.

Já Lyriam Paz e seu marido Eder Ribeiro decidiram levar as crianças para ver os ensaios pela primeira vez. José Lucas, de seis anos, e Maria Cecília, de dois anos, puderam conhecer a bateria e o ambiente de felicidade da escola de samba.

Vários foliões comentaram sobre suas fantasias e também o quão caros estão os materiais. Pensando nisso, alguns grupos criaram uma rede de auxílio financeiro, pois vendem algumas coisas nos ensaios ou prestam algum serviço, como a cama elástica, para custearem as vestimentas. Francine Vero afirmou que a ideia surgiu da necessidade, essa semana ela fecha o valor de sua fantasia e ajudará mais amigos da escola.

A primeira mulher a cantar sambas-enredo na cidade, Luana Severo, afirma que é carnavalesca desde pequena e que é uma honra representar a força feminina no samba.