Roberta Messa: o essencial trabalho de uma intérprete de Libras

Roberta dos Santos Messa, é natural de Itaqui. Há 9 anos, reside em Alegrete. Cidade essa que ela faz questão de dizer que lhe abraçou e a cativou com grande carinho.

Graduada em pedagogia pela Urcamp, ela é especialista em libras pela universidade Tuiuti do Paraná e mestre em educação pela Unipampa.

Atuou na educação profissional no Senac e Senai, e também na educação a distância na Uniasselvi – Polo Alegrete, em várias licenciaturas. Na educação básica, como professora de libras, acumula várias passagens positivas por escolas como Demétrio Ribeiro, Eduardo Vargas, Oswaldo Aranha e Freitas Valle.

Roberta desenvolveu em alguns desses educandários projetos de ensino de libras para alunos e professores e atualmente atua na ensino superior. É técnica administrativa em educação no cargo de tradutora e interprete de libras da Unipampa e também tem vínculo prestando serviços de tradução e interpretação de libras na câmara.

O trabalho é destaque no parlamento que de maneira inédita tem suas sessões traduzidas pela língua dos sinais. Ela é uma das proprietárias de uma empresa de assessoria em libras, especializada em acessibilidade.

“Temos como meta contribuir para o desenvolvimento da região, difundir a libras, possibilitar às instituições e pessoas conhecimento a respeito da cultura e do universo surdo, bem como, garantir às pessoas surdas acesso a conteúdos e informações, tudo isso, por meio de uma experiência com responsabilidade, qualidade e simplicidade respeitando a individualidade de cada um”, explica a profissional.

O interesse pela temática da inclusão emerge dos caminhos que ela percorreu e escolheu durante sua formação profissional. A atuação nas diferentes esferas da educação com alunos surdos e ouvintes que levaram e levam a pensar sua atuação com vistas a contribuir para a melhoria das condições do ensino e da aprendizagem dessas pessoas.

Numa parceria com a professora da Unipampa e amiga Ana Paula Gomes Lara, pessoa surda, bem como voluntários que abraçam essa luta, Roberta realiza projetos em prol da educação dos surdos no município desde 2014. O último projeto é uma parceria com a Secretaria de Educação, numa turma bilíngue para surdos na escola Lions Clube.

O PAT conversou com a professora, entrevistada dessa semana, que falou um pouco do trabalho na 3ª Capital Farroupilha.

Portal: Como professora qual a melhor forma de ensinar as pessoas a entender a língua dos sinais ?

Poderia ter inúmeras respostas para essa pergunta, depende da experiência e do conhecimento que se tem a respeito dos alunos, surdo ou ouvintes. Compreender, portanto, que dependendo do público a forma de ensinar está intimamente relacionada com os procedimentos e métodos a serem adotados. Priorizar uma abordagem que valorize os saberes dos estudantes sobre o conhecimento a ser adquirido e desconstruir a visão equivocada de surdo e de cultura.

Portal: Falamos muito em inclusão. Mas quais os locais que Alegrete carece de ter uma intérprete de libras ?

A inclusão vem sendo pauta em nível internacional desde a década de 1990, especialmente a inclusão educacional. Pensar essa questão em nível micro, para a cidade de Alegrete, antes de mais nada é preciso compreender a situação da falta de acessibilidade e inclusão a partir do povo surdo que vive aqui. Nas oportunidades de encontro com a comunidade surda, eles frisam vários locais que sentem a necessidade do profissional tradutor e intérprete de Libras para que sejam compreendidos na sua língua materna que é a Libras, como na prefeitura, escolas, bancos, hospitais, dentistas, igrejas, fórum, delegacia, mercado de trabalho, comércio, cinema, eventos, enfim.

Portal: Existe um segredo para decorar os sinais. Como é esse aprendizado para que o público em geral entenda os que se está transmitindo ?

Penso que não exista um segredo. O conhecimento se apoia em questões vivencias e metodológicas. Portanto, a relação que permeia o ensino da Libras envolve formação e competência. Pois, não basta falar inglês para ser professor de inglês. Assumir a concepção de uma pedagogia visual e trazer elementos reais vivenciados na cidade pelos surdos nos diferentes espaços em que circula a Libras. Por isso, é fundamental que o aluno esteja em constante interação com o “mundo surdo”. Vale lembrar da necessidade de profissionais surdos para ensinar Libras para alunos surdos, especialmente no ambiente escolar.

Portal: Já tivemos o Canto Alegretense, missas, sessões da câmara, tudo com interpretação na linguagem dos sinais. O que mais falta para realmente incluir a comunidade surda em toda sociedade ?

Ações pontuais, auxiliam na disseminação da libras, mas de fato não são suficientes para a garantia do direito à acessibilidade na comunicação das pessoas surdas. Penso, que precisamos de mais informação e formação de profissionais na região. Quando destaco profissionais tradutores e intérpretes de Libras, me refiro a pessoas com formação e competência linguística, pois existe um olhar romantizado para língua, em que pessoas, empresas e até mesmo o Estado quando realiza contratações temporárias em escolas, acreditam que o conhecimento em nível básico seja suficiente para se comunicar. Outro aspecto importante é que o ato de interpretar é tomar decisão, incutir informações não por sua quantidade volumétrica, mas de compactar e extrair o máximo de significado, mediante a limitação de tempo e processamento das falas no discurso (Lacerda, 2002; Gurgel, 2010; Marcon, 2012; Festa, 2014).

Portal: Como professora tu vês algum tipo de preconceito neste meio. Como é desempenhar essa função de retransmitir o que outros estão falando ?

O preconceito ainda existe, infelizmente, mas acredito que a falta de informação e conhecimento sobre o universo surdo e a Libras sejam os principais fatores desse preconceito que é efeito deixado pelo colonialismo, com a ideia de seres deficientes, incapazes e de ideias ultrapassadas sobre a educação de surdos.

Portal: Que estilo tu adotas para transmitir os sinais. Usa uma técnica universal ou e uma metodologia tua?

Para trabalhar com interpretação em Libras, é necessário ter um profundo conhecimento da Língua Brasileira de Sinais, da língua que será traduzida, da gramática das línguas, da cultura, dos aspectos sociais e emocionais que estão envolvidos no contexto. Eu geralmente utilizo da tradução-interpretação simultânea – que é o processo de tradução interpretação de uma língua para outra que acontece simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Isso significa que o tradutor-intérprete precisa ouvir/ver a enunciação em uma língua (língua fonte), processá-la e passar para a outra língua (língua alvo) no tempo da enunciação.

Portal: Teu trabalho na câmara é pioneiro. Como tu avalias esta atividade na casa do povo ?

A atuação de profissionais intérpretes de Libras em ambientes políticos, especialmente no Poder Legislativo, já ocorre há algum tempo e tem se ampliado especialmente pelas lutas das comunidades surdas embasadas no que preconizam as legislações e com possível penalização para quem não cumprir o que determinam as Leis, pois acessibilidade na comunicação é um direito da pessoa surda. A experiência tem sido muito positiva, pois temos o retorno da comunidade surda que começa a compreender os trâmites da casa e seus direitos enquanto cidadãos.

No que se refere ao acesso à comunicação e informação conforme decreto 5.626 art. 26 “O Poder Público, as empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, deverão garantir às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o seu efetivo e amplo atendimento, por meio do uso e da difusão da Libras e da tradução e da interpretação de Libras – Língua Portuguesa”. A Lei Brasileira de Inclusão em seu Art. 63. também reforça que “é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente”.

Vale ressaltar que a regulamentação do profissional Tradutor e intérprete de Libras é recente, foi estabelecida pela Lei 12.319 de 2010.

Portal: Tanto se fala em inclusão e acessibilidade. No tua avaliação quais os pontos de carência que a cidade precisa melhorar ?

São muitos os pontos, talvez não dê conta de descrever todos, mas alguns que considero relevantes:

A sociedade alegretense precisa de mais informação e conhecimento a respeito da comunidade surda, desconstruir a ideia da pessoa surda como coitadinha ou incapaz, e sim como um estrangeiro no próprio país. Oportunizar às pessoas surdas acesso à educação, cultura e lazer com acessibilidade. Investir na formação de profissionais técnicos e professores de Libras, especialmente professores surdos. Oferecer cursos básicos para a comunidade ouvinte conhecer mais sobre esse mundo surdo. Oferecer cursos profissionalizantes para surdos com a possibilidade de inserí-los no mercado de trabalho. Abrir concursos ou contratos na área de Libras

Portal: Estamos iniciando um novo ano. Logo teremos volta às aulas. Que mensagem tu deixas para toda comunidade escolar de Alegrete ?

Bem, a toda comunidade escolar desejo um excelente retorno às atividades e que possamos todos aqueles que acreditam na educação seguir a luta por uma educação de qualidade, crítica e acessível para todos. Que estou aberta para possíveis parcerias a quem se interessar tanto por meio da Unipampa quanto da empresa Assessoria em Libras que sou sócia, que presta serviços de tradução e interpretação em Libras. Uma empresa especializada em acessibilidade. Temos como meta contribuir para o desenvolvimento da região, difundir a Libras, possibilitar às instituições e pessoas conhecimento a respeito da cultura e do universo surdo, bem como, ​​garantir às pessoas surdas acesso a conteúdos e informações. Tudo isso, por meio de uma experiência com responsabilidade, qualidade e simplicidade e respeitando à individualidade de cada um.

Contatos – Pela Unipampa: [email protected] Pela empresa: [email protected]

Pelo Instagram @assessorialibras