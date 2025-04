Mudança de itinerário em linha do transporte público em Alegrete

Share on Email

Esta medida tem como objetivo ampliar o atendimento ao Bairro Capão do Angico e avaliar a viabilidade da mudança ao longo de um período de trinta dias.

A alteração ocorrerá aos sábados à tarde, no sentido Centro – Bairro, e incluirá novas vias no trajeto. A partir da data estipulada, os ônibus da linha passarão a percorrer as seguintes ruas: Avenida Tiarajú, Rua Butiá, Rua Hortênsias e Rua Espinilho.

Durante o período experimental, a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania acompanhará a operação e avaliará os impactos da ampliação na oferta do serviço. A empresa responsável deverá garantir a comunicação da alteração aos usuários do transporte coletivo, disponibilizando informações sobre os horários e itinerários atualizados.

Fonte: Prefeitura de Alegrete