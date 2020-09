Mudanças bruscas do tempo aumentam alergias respiratórias

Compartilhe









Com as mudanças bruscas de temperatura nos últimos dias, em que saímos de zero grau, no último final de semana, para perto dos 30ºC, na quarta-feira, quem mais sofre é a saúde das pessoas. O sistema respiratório geralmente é o mais afetado.

Nos dias em que antecedem a primavera, em setembro, além da temperatura e a floração, aumentam as alergias respiratórias como rinites que causam espirros, coceira no nariz e nos olhos. Aqui, em Alegrete , são centenas de pessoas que sofrem com estas alergias e usam algum tipo de medicação para amenizar os sintomas.

Um dos cuidados básicos para se evitar o novo coronavírus é não tocar nos olhos, nariz e boca. Porém, quem tem rinite isso se torna muito difícil. Uma das saídas para controlar as crises é usar antialérgicos e evitar o que pode provocar a alergia.

As máscaras que devem ser usadas sempre que as pessoas saírem à rua devem ser bem lavadas, porque qualquer sujeira ou substancias que tiver nela podem, também desencadear a reação alérgica.

E em tempos de pandemia, devido a isso, se torna ainda mais necessário os cuidados para evitar que estas alergias se tornam uma gripe mais forte ou outros problemas e necessitem das pessoas irem ao médico.

Quem sofre de asma, bronquite, sinusite, rinite e outros problemas respiratórios sabe como os efeitos dessas alergias podem impactar a qualidade de vida. Embora elas sempre acabem aparecendo – com maior ou menor intensidade em determinadas épocas do ano e fases da vida –, conhecer os seus sintomas, causas e tratamentos é importante para lidar com as alergias respiratórias da melhor maneira possível.

Afinal, o que são alergias respiratórias?

Alergia é um tipo de reação, mais ou menos intensa, provocada por elementos presentes no ambiente. Quando afeta o sistema respiratório, leva o nome de alergia respiratória.

Fonte: g1.com.br – com informações da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia

Quais os tipos de alergias respiratórias mais comuns?

Bronquite, sinusite, rinite e asma são alguns exemplos de alergias respiratórias mais comuns. A rinite, por exemplo, afeta cerca de 10% da população adulta mundial. No Brasil, estima-se que a rinite afeta 30% da população, segundo dados da OMS.

Quais são as causas das alergias respiratórias?

As alergias nada mais são que uma reação “exagerada” do organismo à presença de algum elemento. Pode ser desde ácaros (a causa mais comum) a fungo, pêlos ou saliva de animais, tintas, pólen, enfim: qualquer substância que provoque esta reação intensa no organismo. Estas partículas, chamadas de alérgenos, podem encontrar-se no ar, e ao entrar em contato com o organismo da pessoa alérgica, provocam os problemas respiratórios.

Quais são os sintomas das alergias respiratórias?

Os sintomas das alergias respiratórias podem surgir isoladamente ou combinar-se entre si. Os sintomas mais frequentes nas alergias respiratórias mais comuns são:

Rinite

Coceira no nariz, que pode estender-se aos ouvidos, olhos céu da boca, garganta (faringe)

Entupimento nasal, de um ou ambos os lados

Espirros

Coriza abundante, geralmente de cor clara

Coceira nos olhos, nas conjuntivas, com presença de lacrimejamento e vermelhidão – o que é conhecido comumente como conjuntivite alérgica

O ouvido parece estar “tapado”, de um ou ambos os lados

Dor de cabeça

Sonolência

Irritabilidade

Asma

Falta de ar

Tosse

Sensação de aperto no peito

Chiado

Bronquite

Tosse, com presença ou não de catarro

Cansaço

Dores no peito

Falta de ar

Dificuldade para dormir

Febre

Sensação de aperto no peito

Sinusite

Dores localizadas atrás dos olhos, nos seios da face, testa, ouvido ou generalizada pelo rosto

Dor de cabeça

Pus

Nariz congestionado e respiração pela boca

Febre

Dores pelo corpo

Dor de garganta

Dificuldade para dormir

Nariz gotejando

Otite

Perda da sensação de olfato

Perda da sensibilidade no rosto e na cabeça

Com informações do site Doctor med