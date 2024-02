Muita harmonia e fé no retiro espiritual de Carnaval de jovens quadrangulares

E num local cheio de sombra, em meio à natureza, o acampamento de jovens das Igrejas Quadrangulares de Alegrete que participam do retiro de Carnaval na sede da Afuncaal. São dias de muita fé em que jovens e crianças, das 21 igrejas da cidade, se envolvem em louvor, participam de atividades esportivas e culturais longe de tudo que lembre Carnaval.

“É um encontro de jovens e famílias e a gente brinca que é um treino para estarmos juntos no céu. Com o tema: ‘Venha o teu reino e seja feita a tua vontade’, os jovens vivem em comunhão com a igreja onde, também fazem amizades e, sobretudo, aprendem com as palestras muitos ensinamentos para vida”, atesta. A concentração demonstra o quanto recebem o que é passado em cada culto ou palestra. O jovem militar, Henrique Samuel da Rosa, conta desde que começou a frequentar a 16ª igreja, no bairro Macedo, sua vida mudou completamente.

“Não é fácil, porque é muita renúncia, mas vale a pena. A mim abriu portas de trabalho, eu consegui unir minha família e aprendo diariamente que não devemos nos apegar às coisas dessa terra e sim aos grandiosos ensinamentos divinos que nos fortalecem e elevam como pessoas.”

A coordenadora do retiro espiritual, a pastora Aline Neves, ressalta o quanto os jovens esperam por este momento, tanto que fazem dois retiros por ano. “Aqui eles se entregam aos ensinamentos cristãos, numa demonstração de fé e muita harmonia entre todos.” A pastora disse que são muitas igrejas quadrangulares em Alegrete e esse é o momento de eles se conhecerem melhor e viverem em comunhão, salienta.

Uma equipe, cada dia representada por uma igreja, se responsabiliza pelas refeições aos participantes. O retiro espiritual acontece até terça de Carnaval ao meio dia na AFUNCAAL.