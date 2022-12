Acadepol reuniu policiais civis em Alegrete para curso de habilitação em fuzil

Durante três dias a cidade de Alegrete foi palco de curso para policiais civis da 4ª DPRI e da 12ª DRP. No total 23 policiais receberam treinamento para habilitação em fuzil.

O exercício foi realizado entre os dias 22, 23 e 24 de novembro, com aulas teóricas ministradas na sede do Sindicato Rural e a parte prática num campo de treinamento, não divulgado pela instituição.

Conforme a delegada regional Daniela Barbosa de Borba, o curso habilitou o contingente de 23 policiais civis que estão aptos a manusear o potente fuzil.

Delegada Regional Daniela Barbosa com os instrutores da Acadepol.

A Academia de Polícia Civil do RS encerrou com êxito mais um curso no município, dessa vez focando no manuseio de arma longa.