Muito cuidado com banhos em rios e barragens, alertam bombeiros

A operação verão com a presença de salva vidas é realizada, aqui na Região, apenas na praia e camping Rainha do Sol, onde existe a presença de salva vidas.

Sargento Ramos, que estava respondendo pela Guarnição dos Bombeiros, diz que em Alegrete sempre que começa o verão aumenta a quantidade de pessoas que buscam os Rios Ibirapuitã e Caverá para amenizar o calor, mas isso requer muita atenção.

Salva vidas em Manoel Viana

Informa que acontece uma média de 2 a 3 afogamentos por temporada. E onde não tem salva vidas, infelizmente não se pode fazer nada quando alguém se afoga, porque e muito rápido para uma pessoa afundar, diz o Bombeiro.

Água no umbigo é sinal de perigo. Quem não sabe nadar deve evitar entrar onde não conhece e cuidados redobrados com crianças. Outro fator que se deve ficar atento é quanto à ingestão de bebidas, porque as pessoas perdem a noção de perigo, alerta Sargento Ramos.