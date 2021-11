Muitos consumidores estão renegociando dívidas no Feirão Limpa Nome

Desde o último dia 4 de novembro que Prefeitura de Alegrete, através do Procon com a participação do Centro Empresarial e Sindilojas está realizando o Feirão Limpa Nome. O Feirão vai até dia 30 deste mês e até o momento muitas pessoas procuraram o Procon para esclarecer dúvidas e renegociar suas dívidas, disse Jeferson Cambraia – do Procon

O trabalho é a oportunidade para as pessoas que possuem dívidas em lojas, bancos possam renegociar com juros bem mais baixo e quitar seus débito e, assim limpar seu nome.

O caminhão da Caixa Econômica Federal esteve em Alegrete quando as pessoas renegociaram dívidas com o banco como: empréstimos, problemas com cartão, credito imobiliário.

O que mais os consumidores buscam é tentar renegociar dívidas em lojas para limpar seu nome e poder contrair compras para o final de ano.