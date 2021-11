1º Encontro de Terapeutas Holísticos e Complementares vai reunir palestrantes de toda região

A Aldeia Mística realiza no próximo dia 4 de dezembro o Encontro de Terapeutas Holísticos e Complementares

da 8h às 12h e das 13h30min às 17h

As terapias holísticas são hoje uma alternativa de tratamentos tradicionais e ajudam muitas pessoas em processos diversos de cura e harmonização para uma boa saúde.

Todos os que trabalham ou gostam de terapias podem se inscrever e participar.

Conheça a programação do Encontro

Manhã

8h15 – Abertura

8h30 – Tema: Terapias Holísticas: Um novo Caminho!

Palestrante: Giovanna S. Vargas / Mestre em Reiki USUI, Terapeuta Holística, proprietária da Namastê Espaço Holístico

8h50 – Tema: Hipnose Sistêmica e Cura Arcturiana

Palestrante: Giulliana Silveira / Mestre em Reiki USUI, praticante de Reiki Xamânico, facilitadora de Reiki Spiritual Healing, Certificada em Barras de Access Consciouness, Geobiologia Espiritual, Hipnose Sistêmica: Erecksoniana e Clínica, Baralho Cigano e Florais de Bach. Proprietária do Espaço Holi de Terapias e Cursos.

9h10 – Tema: Tarô Terapêutico e Psicoterapia Reencarnacionista

Palestrante: Ana Cláudia Lima / Terapeuta Reiki, Terapia Floral, Barras de Access, Numerologia, Psicoterapia Reencarnacionista, Mesa Radiônica.

9h30 – Tema: A Constelação Familiar no contexto psicológico

Palestrante: Renata Reston / Psicóloga, Reikiana, Coach, Consteladora Familiar. Trabalha com Terapia Sistêmica e com Coachterapia (Psicologia Positiva)

9h35 – 15 minutos Espaço para Perguntas

10h55 – Intervalo / Coffee Break

10h10 – Tema: Benzimento: Arte Milenar de Cuidar dos Outros

Palestrante: Ana Cristina Mota Jaques / Terapeuta Holística Integrativa, Massoterapeuta, Benzedeira, Cristaloterapeuta, Cromoterapeuta.

10h30 – Tema: Bruxaria Natural, aprendendo sobre a Arte

Palestrante: Zoé Niara , Uruguaiana-RS/ Sacerdotisa Bruxa de Segundo Grau, Iniciada pela Gran Sacerdotisa Nora Shannon da Tradição Trívia com sede no Rio de Janeiro/RJ. Também é rezadeira, benzedeira, cartomante, radiestesista, adepta das Leis Herméticas e Grabovoi. É artesã de técnicas voltadas à saboaria mágica, mandalas energéticas.

11h – Tema: Cartas Ciganas

Palestante: Izabel La´ryon, Porto Alegre-RS / Terapeuta Frequencial Multidimensional. Advogada, Cosmoterapeuta, Musicista, com mestrado em Reiki Usui, Reiki Unitário do Som, Magnified Healing e Light Healing, Terapeuta Floral, está concluindo atualmente estudos na Área da Ressonância Harmônica e Física Quântica e Holo-criação, além de formações como Instrutora de Yoga, Musicoterapeuta, Feng Shui e Terapeuta Ayurvédica e Geobiologia. Aromaterapeuta. Se especializou em cura quântica frequencial, trabalhando e ministrando cursos e palestras de Aromaterapia, Reiki, MH, Apometria Quântica, Geobiologia e Mantraterapia., Homeostase Quântica, com curso de Mesa Radiônica Quântica do método e mesa azul de Régia Prado(Portugal), ministrado por Karen Rodriguez(SP). Em 2018 desenvolveu a Mesa e o Método da Mesa Radiônica Quântica e Frequencial.

11h30 – Espaço para perguntas

Tarde

13h30 – Oficina: Como Utilizar os seus Cristais / Cristaloterapia

Facilitadora: Maryzete Pereira Aquino/ Terapeuta Reikiana, Cristaloterapeuta

13h30 – Oficina: A transformação através da análise corporal

Facilitadora: Marlene Terezinha Siqueira Wegner / Analista Corporal e Comportamental, Hipnoterapeuta e Consteladora Sistêmica Familiar.

• Todos os participantes terão direito a escolher uma Terapia: Reiki / Cone Chinês / Cartas Ciganas / Benzimento. Obs.: estas terapias poderão sofrer mudanças conforme a disponibilidade do Terapeuta.

16h – Fechamento do Evento