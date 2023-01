Alegretense assina seu primeiro contrato profissional com o Criciúma

O alegretense Kaik é campeão catarinense Sub-17 pelo Tigre, e uma das apostas do time de Santa Catarina. O guri de Alegrete tem se destacado, inclusive já atuou como titular na disputa da Copa do Brasil e desde o ano passado foi integrado ao elenco principal do Criciúma. quando disputou o catarinense Série B. O alegretense fez seu primeiro gol com o time profissional em agosto de 2022, de lá para cá é uma das apostas do clube para este ano.

Kaik brilhou no Sub-17 e agora subiu para o time principal do Tigre

Nesta temporada 2023, o clube catarinense proporcionou o primeiro contrato profissional do atleta de Alegrete.

Kaik está cursando Educação Física e mora com a família em Criciúma. Os pais Elaine Menine e Tiago Recoba, estão orgulhosos pela conquista do filho. Eles que sempre acreditaram no potencial do guri, peregrinaram algumas cidades pelo Rio Grande do Sul, Minas Gerais e agora comemoram o sonho consolidado de Kaik jogar profissionalmente em Santa Catarina.

A assinatura ocorreu na última sexta-feira (27), no Centro de Treinamento Antenor Angeloni. O contrato por três anos foi assinado pelo atleta que pertence a empresa Elenco Sports. Kaik jogou o Efipan pelo Flamengo em 2018 como atacante, hoje atua na lateral direita do Tigre.

A pré temporada iniciou em dezembro e agora Kaik já trabalha para disputar o campeonato catarinense Série A e Copa do Brasil. Para os pais, hoje Kaik colhe os frutos de uma infância e adolescência dedicada ao seu sonho de se tornar um jogador profissional. Elaine conta que foram longos anos de lutas e muitas dificuldades pela frente e ele nunca desistiu, superou todos seus limites e seguiu em frente.

“Para nós é um orgulho ver ele realizando o sonho dele tão almejado e batalhado. Saí de Alegrete em busca do seu objetivo é aos poucos as coisas foram acontecendo. Eu e o pai dele nunca largamos a mão dele sempre juntos acreditamos nele quando muitos não acreditaram. Tivemos muitos “nãos” pelo caminho, mas a mão de Deus nos conduziu e seguimos. Foi mais um degrau alcançado, tem muita estrada pela frente, e continuaremos juntos com ele sempre dando todo apoio que ele precisar. Brilha meu filho pelos gramados do mundo”, destacou a orgulhosa mãe.

Fotos: reprodução