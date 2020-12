Mulher ameaçada de morte pede medidas protetivas

Compartilhe















Na manhã de Natal, por volta das 5h30min, uma mulher foi ameaçada de morte pelo ex-companheiro, no bairro Promorar.

De acordo com a ocorrência, a vítima de 29 anos relatou aos policiais que foi agredida fisicamente pelo ex-companheiro, além das ofensas verbais. Ela ressaltou que o acusado fez várias injúrias, a ameaçou de morte e a agrediu com um tapa no rosto. Assim que ele percebeu que a Brigada Militar tinha sido acionada, o homem que também tem 29 anos fugiu. A vítima que não apresentava sinais visíveis de agressão, foi conduzida à Delegacia de Polícia para realizar o registro e solicitar Medidas Protetivas e representação criminal. A ocorrência foi enquadrada como injúria e ameaças.