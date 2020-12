Como fazer para trocar os presentes de Natal

Compartilhe















Todos os anos existe o questionamento de clientes quanto como fazer para tocar presentes que ganharam de Natal. Há casos que sem a nota, muitos não conseguem destrocar roupas, calçados e outros produtos.

Cada empresa tem a sua logística, mas ter a nota de compra ainda é o requisito mais solicitado para realizar esta ação.

A presidente do Sindicato dos Comerciários de Alegrete, Elaine Muller, diz que em algumas empresas a roupa, por exemplo vai com papel grampeado, o que possibilita troca do presente. Mas é importante que as pessoas que deram os presentes guardem as notas em caso de necessidade de trocar algum item neste Natal, destaca.

Importante que as pessoas não demorem para ir às lojas fazer esse procedimento que tem prazo para ser realizado e varia de acordo com a cada empresa. – Cada loja tem sua política de troca das vendas de final de ano observa, Jeferson Maidana, do Procon.

As lojas estão abrindo até esta quinta-feira vépera de feriado de Natal ate às 20h em Alegrete.

Vera Soares Pedroso