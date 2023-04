Mulher confessa ter abandonado recém-nascido na Estação Férrea; exame de DNA será feito para confirmar

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O menino foi encontrado pela operadora de caixa de um posto de combustíveis, Vitória Caroline Gomes Trevisan, nas proximidades da Estação Férrea no último dia 14 de abril, sexta-feira. A mãe do bebê, de 37 anos, foi identificada após diligências do setor de investigação da delegacia e ouvida na data de ontem(19), quando confirmou que abandonou o filho após ter dado à luz em sua própria casa na quinta-feira(13), anterior ao fato.

Leia Mais: Marta e Marcos estavam radiantes na noite do ‘sim’, 19 anos depois

Ela confessou, aos policiais, ter fugido depois de ter deixado a criança naquele local. Mais informações, de acordo com a Delegada Fernanda, não serão divulgadas, já que as investigações ainda seguem, aguardando-se laudo comparativo de DNA a fim de confirmar ser ela a mãe da criança, além de outras diligências, até a remessa do inquérito ao judiciário.